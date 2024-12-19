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載板大廠 AT&S 二度下修展望 南電23日法說會法人保守看

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
南電董事長吳嘉昭 （聯合報系資料庫）
南電董事長吳嘉昭 （聯合報系資料庫）

載板大廠AT&S近期二度下修展望，載板PCB廠南電（8046）預估23日法說會，對南電展望法人保守看，預估2025首季將再有淡季虧損壓力，不過預期公司將持續調整生產效率。南電今日股價最低來到105.5元，將面臨百元保衛戰。

南電11月5日公告公司113年第3季合併財務報告業經董事會決議通過，前三季轉盈每股0.04元。法人預估，南電第4季受到客戶庫存調整持續維持損平邊緣，明年首季恐有淡季因素並將再陷入虧損壓力。

南電上半年每股稅後虧損0.05元，昨公告前三季歸屬母公司淨利2,506.8萬元，前三季每股稅後純益0.04元。

法人分析，南電上半年虧損0.05元，第2季單季已轉盈，至於前三季有機會轉為獲利，而實際數據大致符合預期。

另外南電10月營收月減少11.9%，年減少27.3%，不如預期主要是進入傳統淡季，美系手機客戶Pro款BT載板需求較弱，以及ABF客戶例行庫存調整。

法人先前已分析，南電相對同業面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。而南電實際公布首季財報確實出現單季虧損。

法人先前分析，南電營運將緩步自谷底回升，不過復甦力道比原先預期來得緩慢，實際仍看終端網通與消費應用情況而定。

PCB 壓力 網通

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