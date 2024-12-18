英業達AI訂單動能強

大陸網科巨頭字節跳動生成式AI服務「豆包」爆紅，上線僅五個月，用戶數已超越1.6億，躍大陸AI助理龍頭，並成為全球用戶數第二大，因應用戶與服務內容激增，後續AI伺服器建置需求將呈現數倍爆發成長，主要代工廠英業達（2356）訂單動能強勁。

英業達看好，受惠AI伺服器需求強勁，本季收可望攀上全年高峰，明年出貨持續看俏。

字節跳動的「豆包」以遠低於同業的定價策略揮軍市場，大幅降低AI使用門檻，目前用戶在全球排名僅次於Open AI的ChatGPT。業界指出，字節跳動為輝達AI晶片在大陸最大買家，隨著價格戰策略奏效，用戶數大擴張，算力需求也將節節升溫，點燃更龐大的AI伺服器建置潮。

英業達已拿下字節跳動、百度、阿里巴巴、騰訊等大陸四大CSP廠訂單，主要出貨形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建），本季受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求均較預期強勁，單季營收可望登今年高峰。

英業達指出，去年AI伺服器出貨基期低，今年營收將年增2.5倍至三倍，占伺服器營收占比將達20%至30%，明年AI伺服器出貨持續升溫，占伺服器營收占比將進一步放大至三至四成。

字節跳動豆包大模型今年5月對外服務，在字節跳動集團內部的50多個業務和場景中獲得廣泛應用。在11月全球AI產品月活躍排行榜中，豆包APP的MAU（月活躍用戶數量）達到5,998萬，僅次於ChatGPT，位居全球第二，目前MAU更已突破7,000萬，隨著用戶數大增，背後勢必得有更強大的算力基礎支撐。

法人指出，以字節跳動旗下臉萌科技開發的文字轉影片App「即夢 AI」來看，即夢的影像生成模型Magic Video V2若MAU達到1億，且每天有生成10分鐘影片的需求，則需28萬個輝達H100 GPU，MAU達到2億時，對H100的需求將達到55萬個。

若僅以類似的文字模型來推算，以ChatGPT MAU為6億來看，推理需求約需35萬個A100顯卡，訓練需求需12萬個A100顯卡，引爆強勁的AI伺服器拉貨動能，預估將呈現倍數成長，英業達也將迎來大單。