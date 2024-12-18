南亞科攻超高頻寬記憶體

南亞科（2408）昨（18）日宣布，攜手旗下補丁科技策略合作，開發客製化超高頻寬記憶體，南亞科並將斥資上限6.6億元參與補丁現金增資，預計取得補丁最多38%股權。

南亞科近期受制於DRAM市況低迷，營運陷入低潮，法人看好，南亞科強攻用於AI的客製化超高頻寬記憶體領域，有助拓展多元應用與營收，助攻營運。

南亞科指出，新興AI應用及邊緣運算技術快速發展，帶動高效能記憶體需求，此次與補丁合作，將結合南亞科10奈米級DRAM技術，以及補丁在客製化DRAM產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展AI高效能運算裝置的市場商機。

南亞科規劃，將以每股30元，認購補丁現增普通股上限2,200萬股，投資總金額不超過6.6億元，現增完成之後，預計將取得補丁最多38%股權。

南亞科指出，補丁成立於2006年，是DRAM設計公司，致力於客製化與標準型DRAM產品開發，長期投入AI高頻寬記憶體晶片自主研發、設計及量產銷售，產品應用從消費類電子、車用、工業用及高速運算的AI及區塊鏈等，以滿足客戶需求。

南亞科積極搶食AI商機，並持續推進3D堆疊技術，開發高密度RDIMM產品，目標鎖定伺服器市場，供應雲端大廠客戶，力拚2025年第3季、第4季前量產，搶進市場規模高於HBM高頻寬記憶體（HBM）五倍的RDIMM領域。

南亞科總經理李培瑛曾分析，以IO（資料傳輸通道）數量來說，伺服器端落在四個IO， 消費性IO數約在16個，HBM顯著增長為256甚至512的IO量，占據很多設計空間，也需要使用矽晶穿孔（TSV）以及控制晶片等，成本很高，當客戶終端產品不需要用到很多的運算能力，就可以採用價格具競爭力的RDIMM，看好後市發展。