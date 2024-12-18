東訊衝節能 拚轉虧為盈

網通廠東訊（2321）昨（18）日舉行法說會，東訊積極推動永續節能解決方案，看好智慧機電營收可望大幅成長，推升毛利率水準，力拚2025年轉虧為盈。

東訊近年搶進工業物聯網，董事長劉兆凱強調，以人工智慧物聯網為核心，協助企業用戶進行低碳永續及數位化、智慧化維運轉型。

東訊總經理田瑛睿表示，智慧監控包含一般商用住宅及特殊案場運用，智慧監控產品部分部分也因為美中貿易戰，有部分客戶轉單效益，智慧家庭產品累計安裝十萬戶以上，同時搶進低碳永續建築方案。

投資人關注東訊何時轉虧為盈，田瑛睿表示，各行各業對節能減碳需求，推升智慧機電營收成長，子公司冠德的光纖產品也有望成長，智慧機電等產品可望提升毛利率，目標明年轉虧為盈。

東訊今年前三季營業虧損1,930萬元，稅後淨損1,230萬元，每股淨損0.82元。