倍力、零壹進軍減碳市場

資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）昨（18）日宣布與零壹科技合作，由零壹代理倍力資訊「碳管理平台─碳管家」產品，衝刺碳排管理與減碳商機。

倍力碳管家已獲大型金控、大型醫院、大型連鎖便利商店、製造業與許多上市櫃公司等採用，隨著客戶家數成長，市占率將進一步擴增。

倍力目前自有產品營收貢獻約一成，營收占比仍不高，但毛利率可高達八至九成。法人看好倍力自有產品比重持續拉升，有助推升明年獲利同步向上。倍力資訊所開發的「碳管家」為能協助企業進行碳盤查和管理的數位工具，提供高效和低總體碳盤查成本方式，協助企業自動化掌握並優化碳排放。

倍力董事長許金隆表示，公司自行開發的財務報告書數位產品，已獲超過380家上市櫃公司採用，碳管家作為新一代的核心產品，將成為企業實現ESG轉型的重要工具。