詮欣法說會／設泰國廠迎接車用大單 明年成長20到50%

連接器廠詮欣（6205）18日參加券商舉辦的法說會，董事長吳連溪表示，規劃新設立泰國廠明年3月動工，迎接美國與歐洲車廠大單，除了美系電動車廠的訂單跳升之外，網通產品中的400G連接器出貨暢旺，800G明年開始出貨，在車用與網通兩大部門帶動下，法人預估，明年營收可望成長20%到50%，獲利可望倍數成長。

詮欣預估今年產品營收占比分別為車用20％、工業電腦50%、通訊10到15%，其餘是消費性電子與個人電腦產品。

展望明年，吳連溪指出，在車用部分，主要產品都圍繞ADAS相關產品，其中汽車天線有一顆T-Box已於7月出貨，另外，鏡頭客戶也已涵蓋日本、美國及少數歐洲客戶。而美國最大電動車廠的自動駕駛導入HW 4.0，近期已敲定四顆車內傳輸系統連接器訂單，明年在該車廠的供貨比重將提升。

另外，也拿下歐洲汽車Tier 1廠客戶兩顆溫控連接器訂單；在歐美客戶相繼傳出佳音下，樂觀看待明年車用營收將倍數成長。

至於在高速網通連接器方面，他說，目前400G產品最大客戶來自美系網通晶片大廠，800G產品也開始送樣美系客戶，預期明年網通營收也將倍數成長，營收占比也將從今年10到15%，跳高到兩成以上。

泰國新廠方面，他說，將於明年3月動工，預計2026年底完工，2027年後，中國大陸生產占比將降到四成，台灣及泰國廠各占三成。