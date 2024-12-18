良得電法說會／受惠低軌衛星與雲端設備 明年營收成長10%

良得電（2462）18日參加券商舉辦的法說會，受惠低軌衛星、雲端設備、智慧門鈴與智慧音箱等產品需求暢旺，法人預估，2025年營收將成長5％到10%，毛利率則回升到2023年下半年，即15%到20%的水準，持續朝向高毛利、高附加價值產品方向發展。

良得電發言人江文裕表示，目前持續專注在國際大廠的合作開發， 除了AI伺服器、智慧產品持續成長外，今年前三季歐洲電動車車用線的出貨疲弱，但第4季已看到回溫，訂單回流，且今年新開發國內主機板大廠委託製造電動車車用線，已順利產出及通路上架，明年電動車的充電源線應可穩定成長。至於歐洲家電產品，高毛利的無鹵料與耐高溫等特殊產品，穩定持續出貨。

他說，美國目前已在營運的低軌衛星公司產品第4季小量供貨，明年第1季拉高出貨比重。另一家美國網路電商發展低軌衛星公司良得電為主要供應商，目前也開始試產，最大成長動能在2025年上半年。

產能方面，越南廠產能規劃為月產80萬到130萬條，已通過ISO系列及安規證書及已通過多家客戶的審廠，未來主要生產產品為遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置、高端編織線等。

2025年整體而言，他說，因反應成本調升產品報價，平均單價略高於今年；各別市場中筆電及周邊產品看法較保守，家電仍然疲弱，遊戲機持平。惟在利基型產品如伺服器、智慧門鈴、智慧音箱等智慧移動裝置、5G產品、低軌衛星，雲端設備等產業相對樂觀。法人預估，整體營收仍有機會較今年成長5到10%，毛利率期望回升至2023年下半年水準即15到20%。

他強調，2025年整體來看，變數較多，特別是美國關稅政策影響大仍需觀察後續，營業及研發方向仍著重在高階伺服器、車用、智能設備、低軌衛星、移動設備等產品。利用產品組合、高附加價值產品，期望營收及毛利率恢復成長。

良得電2024年截至11月營收37.1億元，年成長2.6%，第三季AC與DC比重為61:39，內、外銷比重為41:59。產品比重分別為電腦電源35%、家電30%、電動車車用線4%、其他利基型產品31% 。