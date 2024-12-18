高價IP股漲多休息 揚智盤中爆量續漲
雲端服務供應商（CSP）業者紛紛投入AI晶片自研計畫，與特殊應用IC（ASIC）產業合作，帶動高價IP股近日股價連連大漲，指標股世芯-KY（3661）18日盤中仍持續上漲，不過其餘IP股大多小跌休息，值得注意的是，揚智（3041）也有ASIC、IP題材，今出量上漲近3%，再創波段新高。
美系外資認為，在全球雲端AI半導體市場中，包括輝達的GPU或雲端服務供應商（CSP）的ASIC，都將受惠於全球AI資本支出的擴張；預估AI ASIC的潛在總規模（TAM）將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。
IP股近期漲勢驚人，以世芯-KY來說，11月29日股價站上季線後，短短三周飆漲50%，直接收復年線；創意（3443）昨日大漲逾8%，並於盤中一度站上1,500元。
今日IP族群大多漲多休息，不過揚智仍續強，盤中漲幅逾3%，創下波段新高，成交量突破五萬張。
機上盒（STB）晶片廠揚智指出，公司擁有累計400多項矽智財（IP），每年並持續新增約80項，涵蓋音頻、影像處理及多媒體傳輸等領域，這些技術應用於機上盒、無人機、掃地機器人等多媒體場景，將成為公司ASIC業務的基礎。
揚智除了機上盒晶片業務，也積極發展ASIC設計服務版圖，揚智總經理陳嘉修透露，今年已有相關委託設計（NRE）業績逐步認列，預計明年下半年可能帶來量產收入。
揚智累計前11月合併營收為15.12億元，年增17.3％，累計前三季每股淨損1.89元，不過虧損正逐季縮減，第3季每股淨損0.28元。
面對目前的虧損態勢，陳嘉修對於明年是否能獲利，抱持樂觀態度，評估明年下半年有機會見到單季轉盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言