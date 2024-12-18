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高價IP股漲多休息 揚智盤中爆量續漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

雲端服務供應商（CSP）業者紛紛投入AI晶片自研計畫，與特殊應用IC（ASIC）產業合作，帶動高價IP股近日股價連連大漲，指標股世芯-KY（3661）18日盤中仍持續上漲，不過其餘IP股大多小跌休息，值得注意的是，揚智（3041）也有ASIC、IP題材，今出量上漲近3%，再創波段新高。

美系外資認為，在全球雲端AI半導體市場中，包括輝達的GPU或雲端服務供應商（CSP）的ASIC，都將受惠於全球AI資本支出的擴張；預估AI ASIC的潛在總規模（TAM）將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。

IP股近期漲勢驚人，以世芯-KY來說，11月29日股價站上季線後，短短三周飆漲50%，直接收復年線；創意（3443）昨日大漲逾8%，並於盤中一度站上1,500元。

今日IP族群大多漲多休息，不過揚智仍續強，盤中漲幅逾3%，創下波段新高，成交量突破五萬張。

機上盒（STB）晶片廠揚智指出，公司擁有累計400多項矽智財（IP），每年並持續新增約80項，涵蓋音頻、影像處理及多媒體傳輸等領域，這些技術應用於機上盒、無人機、掃地機器人等多媒體場景，將成為公司ASIC業務的基礎。

揚智除了機上盒晶片業務，也積極發展ASIC設計服務版圖，揚智總經理陳嘉修透露，今年已有相關委託設計（NRE）業績逐步認列，預計明年下半年可能帶來量產收入。

揚智累計前11月合併營收為15.12億元，年增17.3％，累計前三季每股淨損1.89元，不過虧損正逐季縮減，第3季每股淨損0.28元。

面對目前的虧損態勢，陳嘉修對於明年是否能獲利，抱持樂觀態度，評估明年下半年有機會見到單季轉盈。

揚智 雲端服務

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