PCB 龍頭臻鼎明年營運拚再創新高 股價帶量暖身上攻

PCB族群明年營運動態受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）率先看好明年營運拚再創新高，隨著基本面穩健，18日股價率先帶量暖身上攻，盤中最高來到126.5元，上漲逾5%，臻鼎先前股價高檔在7月創下的160.5元，近期股價整理並於今日反彈。

PCB龍頭臻鼎於6日公布2024年11月合併營收為新台幣194.34億元，年增3.15%，創下歷年同期次高；累計1至11月營收達新台幣1,559.18億元，年增14.05%，創下歷年同期新高。

臻鼎日前表示，11月營收維持年增表現，主要受惠非行動通訊相關業務保持穩健成長，其中電腦消費實現雙位數年增，同時IC載板及車載/伺服器/基地台雙雙創下歷年同期新高。整體而言，臻鼎仍預期第4季將是今年營運高峰，全年營運表現將較去年成長。此外，明年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。