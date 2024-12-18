快訊

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

PCB 龍頭臻鼎明年營運拚再創新高 股價帶量暖身上攻

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB族群明年營運動態受關注，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）率先看好明年營運拚再創新高，隨著基本面穩健，18日股價率先帶量暖身上攻，盤中最高來到126.5元，上漲逾5%，臻鼎先前股價高檔在7月創下的160.5元，近期股價整理並於今日反彈。

PCB龍頭臻鼎於6日公布2024年11月合併營收為新台幣194.34億元，年增3.15%，創下歷年同期次高；累計1至11月營收達新台幣1,559.18億元，年增14.05%，創下歷年同期新高。

臻鼎日前表示，11月營收維持年增表現，主要受惠非行動通訊相關業務保持穩健成長，其中電腦消費實現雙位數年增，同時IC載板及車載/伺服器/基地台雙雙創下歷年同期新高。整體而言，臻鼎仍預期第4季將是今年營運高峰，全年營運表現將較去年成長。此外，明年在多項產品升級與訂單斬獲挹注下，營運表現可望再創新高。

新台幣 臻鼎

延伸閱讀

這家日廠開發出超強PCB技術 散熱最高提升55倍、可用於外太空

低軌衛星與伺服器帶旺 挹注PCB廠營運

金像電、台光電 四檔火

PCB設計太補丸！國網中心推出雲端平台助力升級 業者讚「省時又省錢」

相關新聞

蘋果自家研發晶片將上路 法人看好台積電、穩懋等受惠

蘋果研發的藍牙和Wi-Fi連接晶片，市場預期在2025年上線，國內法人機構預期，將率先搭載片的將會是智慧家庭產品，如Ap...

展碁2025年業績將成長

宏碁集團旗下通路代理商展碁國際（6776）今年營運暢旺，累計前11月營收已超過去年全年，展望2025年，展碁看好夥伴經濟...

宏達電看好雙R成長

宏達電（2498）昨（17）日受券商邀請舉辦法說會，公司表示，內部做過許多研究與統計，預估明年AR、VR產業仍會成長，雖...

魏哲家一席話和特斯拉股價創新高 亞光漲停創17年高

台積電（2330）董座魏哲家透露日前曾與「全世界最有錢的傢伙」談機器人，外資推測應是指特斯拉執行長馬斯克（Elon Mu...

魏哲家點名多功能機器人引爆族群強漲 這幾檔率先亮燈

台積電（2330）董事長魏哲家看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。