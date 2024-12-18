正基將買正文6,000張 攜手搶攻5G RedCap

網通廠正基17日晚間公告買大股東正文（4906）持股，自今年12月13日至2025年6月17日買6,000張，交易總金額不超過3億元，目前已經持有510張，持股比例約為0.119%，如果未來買滿6,000張，持股約1.3%。正基表示，透過互相持股，可望加深雙方合作關係，並加快雙方合作節奏，攜手搶攻5G RedCap市場。

正文今日開盤小跌，股價來到32.05元，正基也小跌，股價來到126.5元。

今年初正基攜手高通搶進5G RedCap模組，首度從無線網路模組跨足5G模組，將進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統，更積極搶進AIoT產業布局，明年下半年可望開始發酵。正文則攜手愛立信與捷克的CETIN和O2合作成功完成RedCap技術的商用裝置測試。

近年正文積極搶進電信直供，正文董事長陳鴻文日前在法說會上表示，正文電信直供已經打入美國歐洲及印度一、二級客戶，明年電信直供占比可望挑戰五成。

高通提供5G RedCap晶片、正基提供5G RedCap模組，正文則負責整機5G RedCap製造，攜手搶進電信及物聯網市場。

正基觀察，5G RedCap應用包含物聯網、電信市場、IPC都可望有蓬勃發展，而電信市場部分有業者計畫拿來補足5G涵蓋率，也可望成為一大機會，目前已經積極鎖定電信商、IPC、物聯網等應用，布局印度市場以5G RedCap補足涵蓋率的應用，看好明年可望開始發酵。

5G RedCap（Reduced Capability）被視為是輕量型5G，補足中高速需求，讓5G工業物聯漸漸齊備，更被視為是驅動穿戴式裝置、汽車、工業物聯網等轉型升級關鍵。

市調機構看好，未來三年5G RedCap連線設備將突破1億個，日前華為就認為，5G RedCap將是5.5G時代的關鍵技術，市面上5G RedCap設備將從年輸的30多種，2024年底將成長至100多種，模組成本也將降至人民幣100元以內，驅動各產業加速採用5G RedCap，預期未來三年5G RedCap連線數量將突破1億，成為物聯網應用主流技術。