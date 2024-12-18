展碁2025年業績將成長

宏碁集團旗下通路代理商展碁國際（6776）今年營運暢旺，累計前11月營收已超過去年全年，展望2025年，展碁看好夥伴經濟持續壯大，加上家電業務成長及代理的Anker、小米及任天堂新機動能，預期明年業績將優於今年。

展望明年，展碁除了守住獨家代理產品，將擴大及爭取電商平台供貨權，並深化工控產品布局。夥伴經濟方面，展碁旗下博瑞達已於11月底登興櫃，展碁亦投資電子零件通路商捷毅國際，看好2025年相關業務持續成長。

而從品牌代理來看，展碁看好明年家電及代理的Anker、小米業務，此外，市場看好任天堂明年發布的全新世代遊戲主機，也將成為展碁明年成長動能。

從展碁產品營收占比來看，截至今年第3季， PAM集團占24%、系統產品22%、資訊周邊產品19%、生活科技產品16%、軟體產品14%、系統整合產品5%，與去年同期相比，產品組合占比變化不大。