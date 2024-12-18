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宏達電看好雙R成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照

宏達電（2498）昨（17）日受券商邀請舉辦法說會，公司表示，內部做過許多研究與統計，預估明年AR、VR產業仍會成長，雖然距離爆發性成長還有一段時間，仍可期待產業商機擴大，該公司會持續在軟硬體方面精進。

宏達電表示，近年來火熱的AI技術對AR、VR產業也是一種助力，可協助業者打造精度更高的虛擬體驗，目前該公司依然會每年提升軟硬體產品，提供用戶最佳的虛擬體驗，預料AR、VR裝置會朝向高精度、高精密的設計方向前進。

宏達電今年前三季每股淨損3.12元，虧損較去年同期每股淨損3.01元略為擴大。宏達電表示，現階段營收貢獻主要仍是硬體銷售，軟體占比不便透露，但會持續努力擴大。

展望未來，宏達電指出，已推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，在教育、訓練、醫療等領域具有廣泛應用潛力。

據悉，VIVE Focus Vision具眼球追蹤與自動瞳距調整功能，同時也支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，擁有120度廣視角。

宏達電強調，這款全新XR一體機在獨立運行能力時提升沉浸式體驗，並支援DisplayPort模式，完整保留PCVR的強大性能。VIVE Focus Vision內建眼球追蹤、自動瞳距調整等多功能，並搭載立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，將XR一體機的體驗提升至新高度。

VR 宏達電 鏡頭

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