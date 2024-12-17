大摩：AI 帶動散熱需求衝 奇鋐有望受惠、給予目標價875元

奇鋐（3017）受惠AI伺服器功率持續上升，散熱需求提高，後續有望挹注營收表現，摩根士丹利(大摩)表示，看好奇鋐後續表現，維持「優於大盤」的評級，目標價875元。

大摩表示，市場擔心AI伺服器的液冷整體潛在市場(TAM)可能低於預期，導致奇鋐過去8個交易日股價修正12%，這是由於新推出的 AWS Trainium2 伺服器採用風冷解決方案，每個機架總共可容納 32 顆 Trainium2 晶片。雖部分ASIC的AI伺服器採用風冷設計，如AWS Trainium和Google TPU，不過仍有部分ASIC AI伺服器採用液冷設計，如微軟的Maia 100。

大摩指出，奇鋐為伺服器的主要散熱元件供應商，為NVIDIA Hopper伺服器供應約50%的3D VC (氣冷式)以及為主要CSP的GB200伺服器機架專案供應約 50%的冷板模組 (液冷式)。此外，該公司在ASIC AI伺服器 ，包含AWS Trainium和Google TPU方面也有不錯的表現。奇鋐設計能力和出貨記錄是增加液冷或氣冷AI伺服器曝光率的關鍵。