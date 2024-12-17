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魏哲家一席話和特斯拉股價創新高 亞光漲停創17年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者蘇健忠／攝影
台積電董事長魏哲家。記者蘇健忠／攝影

台積電（2330）董座魏哲家透露日前曾與「全世界最有錢的傢伙」談機器人，外資推測應是指特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），特斯拉（Tesla）也在周一大漲6.14%，創下歷史新高價；亞光（3019）挾著特斯拉車載鏡頭供應商及機器人雙題材，17日開高走高衝上漲停144.5元鎖死，創下2007年7月、17年以來的高點，排隊買單超過1.1萬張。

魏哲家16日出席行政院第十二次全國科學技術會議正式大會引言，在致詞時表示，從產業趨勢來看，台灣可發展多功能機器人、無人機、及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域；提到多功能機器人，魏哲家認為，「一定是未來的方向」。

魏哲家還透露日前和全球首富聊天，對方說「多功能機器人是要努力的方向而不是汽車」；雖然魏哲家當場並未指名道姓，不過外界則是臆測，魏哲家口中「全世界最有錢的傢伙」應是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

巧的是，特斯拉股價周一大漲6.14%，收在463.02美元，創下歷史新高；特斯拉大漲創高，亞光在雙題材激勵下，早盤以133.5元開出，股價開高走高衝上漲停144.5元，盤中成交值排名第六大，漲停排隊買單超過1.1萬張。

光學鏡頭廠亞光在數位相機及汽車等業務成長推動下，今年第3季稅後純益6.85億元，季增53%、年增2.77倍，為逾18年來單季最佳，每股純益（EPS）2.46元；累計今年前三季稅後純益12.42億元，年增1.49倍，超越去年全年水準，每股純益4.45元。

亞光今年前11月營收209.02億元，年增28.58%，法人表示，亞光前三季獲利已賺贏去年，今年獲利有望改寫逾15年來的最佳表現。

特斯拉 魏哲家

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