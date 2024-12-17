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魏哲家點名多功能機器人引爆族群強漲 這幾檔率先亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者蘇健忠／攝影
台積電董事長魏哲家。記者蘇健忠／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，同時透露日前與「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向」；魏哲家一席話，台股17日機器人概念股包括亞光（3019）、全球傳動（4540）、大銀微系統（4576）、上銀（2049）、台灣精銳（4583）、慧友（5484）、鈞興-KY（4571）、聰泰（5474）等率先飆上漲停表態。

魏哲家表示，台灣是有很好的晶片設計公司、很好的晶片製造與封裝測試、資料中心，及相關技術製造公司，能讓在AI發展中扮演舉足輕重地位，他同時指出，很多客戶對未來期待與規劃一定會提到AI與應用。

魏哲家指出，從產業趨勢來看，台灣可發展多功能機器人、無人機、及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域，提到多功能機器人，魏哲家認為，「一定是未來的方向」。

他同時透露和全球首富聊天，對方說「多功能機器人是要努力的方向而不是汽車」；魏哲家當場並未指名道姓，外界則是臆測，魏哲家口中「全世界最有錢的傢伙」應是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

魏哲家的一席談，引爆17日機器人概念股的漲勢，亞光、全球傳動、大銀微系統、上銀、台灣精銳、慧友、鈞興-KY、聰泰等8檔率先飆上漲停表態；直得（1597）上漲逾9%，所羅門（2359）、聯策（6658）上漲逾7%，廣明（6188）、新漢（8234）、昆盈（2365）等上漲逾5%，華晶科（3059）、正崴（2392）、高鋒（4510）上漲逾6%，彬台（3379）上漲逾8%，慶騰（4534）也曾亮燈漲停，盤中上漲逾9%。

機器人 魏哲家

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