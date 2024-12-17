ASIC題材發燒、外資按讚 世芯亮燈漲停、IP 股也大漲

AI特殊應用IC（ASIC）題材發燒，美系外資最新報告看好AI ASIC 2.0時代來臨， 按讚台積電（2330）、聯發科（2454）及世芯-KY（3661），維持「優於大盤」評等，且調高目標價；世芯-KY開高走高，衝上漲停3,320元，矽智財股也同步大漲。

美系外資認為，在全球雲端AI半導體市場中，包括輝達的GPU或雲端服務供應商（CSP）的ASIC，都將受惠於全球AI資本支出的擴張；預估AI ASIC的潛在總規模（TAM）將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。

美系外資表示，世芯-KY及聯發科將從較低的基期擴大市占率，台積電則將受惠於AI晶片設計競爭加劇；世芯-KY成為美系外資在大中華半導體族群的首選個股，目標價從3,800元上調到3,988元。

美系外資指出，世芯-KY執行力佳，在亞馬遜AWS採用3奈米的自研晶片Trainium 3，可能由世芯-KY負責3奈米後段設計，將世芯-KY的2026年預估營收上調23%，以反映3奈米專案的成長空間。

世芯-KY在17日成為盤面上的領軍指標，早盤以3,180元開出，盤中衝上漲停3,320元，矽智財股也同步大漲，創意（3443）盤中漲幅逾9%，智原（3035）、力旺（3529）、 M31（6643）也是大漲表現。