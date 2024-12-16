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國巨雙利多 評級「優於大盤」

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

國巨（2327）為積層陶瓷電容（MLCC）供應商，未來將有望受惠AI相關帶動，摩根士丹利（大摩）表示，看好人工智慧（AI）動能強勁，加上消費性產品回溫，國巨後續營運有望增溫，給予「優於大盤」的評級，目標價維持755元。

國巨積極切入AI產業，是除外商外最大MLCC供應商，大摩指出，AI相關動能仍持續強勁，且並未看到高階MLCC價格上漲，整體產能仍未充分利用，因此供應商只要調整產能，就能迎合更強勁的高階、高容量需求。

AI伺服器對積層陶瓷電容用量有「更顯著」的提升，與一般伺服器相比，8x Hopper HGX AI伺服器的積層陶瓷電容用量將增加約12倍，輝達GB200 NVL72機架的積層陶瓷電容量將增加約220倍，另就價格來看，相比一般伺服器，8x Hopper HGX AI伺服器的積層陶瓷電容內含價值預計增加約八倍、GB200 NVL72預計增加約155倍，增幅極為明顯。

大摩也指出，根據觀察，消費性產品在中國大陸潛在關稅和補貼的帶動下，出現稍微回溫的走勢。因此預估國巨第4季將呈現上揚。其中鉭質電容器，也因為個人電腦的緊急訂單而需求上有所提升。

AI 伺服器 國巨

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