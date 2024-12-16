快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

微星智慧充電樁 獲大單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）衝刺智慧充電樁布局，宣布推出全新MSI eConnect能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢，全面提升電動車充電市場運營效率與安全性，並獲得日月潭漢來日月行館訂單。

為擴大投入AIoT與AI PC等產品，微星規劃在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入AIoT產品研發及製造，提升產能效率及競爭力。法人看好，微星持續投入興建新AIoT廠房，可望持續提升智慧充電事業版圖。

微星表示，漢來日月行館設置多支MSI EV Premium充電樁，同時採用MSI eConnect管理系統，即時掌握充電樁的電量消耗、使用頻率等資訊。

在智慧建築充電樁事業方面，微星與宗益科技及強調低碳永續的築億建設合作，提供創新充電樁解決方案。三方選定新北市兩大建案作為合作開端，包括位於泰山區「築億－峰尚」及三重區「築億－鼎藏豐碩」，導入微星科技EV Life Plus智慧AC充電樁，將成為智慧建築及電動車友善社區的典範。

AI 充電樁 微星

延伸閱讀

開過就回不去了? 92%電動車車主不會再使用純燃油車

搶進電動車充電戰場 微星推出 eConnect 能源管理系統

崑山科大歲末送教職員工大禮 公告比照軍公教再調薪3%

台北市政大樓智慧化要新設18座充電樁 議員曝：恐不符中央法規

相關新聞

國巨雙利多 評級「優於大盤」

國巨（2327）為積層陶瓷電容（MLCC）供應商，未來將有望受惠AI相關帶動，摩根士丹利（大摩）表示，看好人工智慧（AI...

輔信AI PC進擊海外

輔信（2405）昨（16）日召開法說會，公司表示，本季AI PC新品量產出貨，並於12月鋪貨至德國、美國、印度、紐澳等海...

承啟雙引擎 催動營收

顯卡廠承啟（2425）昨（16）日參加券商舉辦的法說會，公司表示，輝達（NVIDIA）將在明年首季推出新一代RTX50系...

微星智慧充電樁 獲大單

微星（2377）衝刺智慧充電樁布局，宣布推出全新MSI eConnect能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢...

錼創11月每股賺0.46元 需求看升

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要...

宏正擴充產能 營收添力

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）近期積極調整生產基地，台灣以高階為主，泰國廠以低階為主，因應美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。