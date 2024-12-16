微星智慧充電樁 獲大單

微星（2377）衝刺智慧充電樁布局，宣布推出全新MSI eConnect能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢，全面提升電動車充電市場運營效率與安全性，並獲得日月潭漢來日月行館訂單。

為擴大投入AIoT與AI PC等產品，微星規劃在桃園龜山工業區興建新廠及設立研發中心，投入AIoT產品研發及製造，提升產能效率及競爭力。法人看好，微星持續投入興建新AIoT廠房，可望持續提升智慧充電事業版圖。

微星表示，漢來日月行館設置多支MSI EV Premium充電樁，同時採用MSI eConnect管理系統，即時掌握充電樁的電量消耗、使用頻率等資訊。

在智慧建築充電樁事業方面，微星與宗益科技及強調低碳永續的築億建設合作，提供創新充電樁解決方案。三方選定新北市兩大建案作為合作開端，包括位於泰山區「築億－峰尚」及三重區「築億－鼎藏豐碩」，導入微星科技EV Life Plus智慧AC充電樁，將成為智慧建築及電動車友善社區的典範。