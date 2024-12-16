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承啟雙引擎 催動營收
顯卡廠承啟（2425）昨（16）日參加券商舉辦的法說會，公司表示，輝達（NVIDIA）將在明年首季推出新一代RTX50系列顯卡，加上該公司跨入伺服器電源供應器產品，明年下半年出貨，有助明年業績表現。
承啟第3季稅後淨損1,516萬元，較第2季稅後純益987.6萬元轉虧，不如去年同期獲利8,263.7萬元；上季每股淨損為0.16元。分析第3季轉虧的原因，主要受整體顯卡市場需求疲弱拖累，加上新品未能如期推出，同時認列匯損3,283萬元所致。
承啟發言人李凱莉表示，目前已成立電源研發處切入伺服器電源供應器，從3200W規格產品延伸至2700W、2400W、2000W等三款機種，在陸續取得鈦金級認證，並通過客戶安規驗證之後，可望於明年下半貢獻營收，鎖定白牌伺服器商機。
輝達將於2025年初推出RTX50系列新顯卡，承啟表示，該公司掌握到的產品發布時程依序為1月RTX5090D、RTX5080，2月RTX5070i、RTX5070，3月5060Ti、RTX5060，實際出貨情況需視上游供應量，初步研判可望推升承啟顯卡平均售價（ASP）。
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