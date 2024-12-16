快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

輔信AI PC進擊海外

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）昨（16）日召開法說會，公司表示，本季AI PC新品量產出貨，並於12月鋪貨至德國、美國、印度、紐澳等海外分公司，全面搶食AI PC換機商機，看好明年營運。

輔信近年積極轉型，採多元產品線策略，聚焦商用迷你應用電腦、工控嵌入式電腦、Panel PC，與邊緣（Edge）PC等。

輔信強調，景氣緩步上升，微軟停止支援Windows 10之後，將首先帶動商用換機需求，加上邊緣AI商機起飛，順勢帶動IT硬體設備需求，輔信布局的多元產品線可望明顯受惠。

輔信指出，新款AI PC／Edge PC將透過旗下位於德國、美國的分公司銷售；亞洲地區方面，則透過印度、紐奧的經銷代理商銷售，將密集展開海外據點的鋪貨。

輔信今年陸續發表AI PC與Edge PC等產品，並於全球多國參展。整合NPU的AI PC首先出貨海外子公司，提供英特爾與超微（AMD）平台，適用各種如IoT、自動化、邊緣運算與AI影像處理。

輔信表示，旗下AI產品切入的應用包括數位看板、監控、自動化等，當中需要影像處理、影像辨識等邊緣運算需求。產品涵蓋商用以及工業應用，商規機種聚焦相關智慧應用，工規機種目前積極擴展客戶群。

輔信指出，以邊緣AI為產品重點發展方向，憑藉生產彈性客製、模組化出貨、在地化服務與技術支援，以及高附加價值組合策略等競爭優勢，耕耘零售、安全、自動化、醫療等市場開發機會，近三年毛利率穩健增長。

AI Edge 美國

延伸閱讀

民心思變！德國會信任投票在即 總理蕭茲料將如願闖關失敗

研華：2025年啟動軟體訂閱制、企業創投 2年內交棒

德國會將召開特別會議 表決對總理蕭茲信任投票案

董事長揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機

相關新聞

國巨雙利多 評級「優於大盤」

國巨（2327）為積層陶瓷電容（MLCC）供應商，未來將有望受惠AI相關帶動，摩根士丹利（大摩）表示，看好人工智慧（AI...

輔信AI PC進擊海外

輔信（2405）昨（16）日召開法說會，公司表示，本季AI PC新品量產出貨，並於12月鋪貨至德國、美國、印度、紐澳等海...

承啟雙引擎 催動營收

顯卡廠承啟（2425）昨（16）日參加券商舉辦的法說會，公司表示，輝達（NVIDIA）將在明年首季推出新一代RTX50系...

微星智慧充電樁 獲大單

微星（2377）衝刺智慧充電樁布局，宣布推出全新MSI eConnect能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢...

錼創11月每股賺0.46元 需求看升

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要...

宏正擴充產能 營收添力

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）近期積極調整生產基地，台灣以高階為主，泰國廠以低階為主，因應美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。