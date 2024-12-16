輔信AI PC進擊海外

輔信（2405）昨（16）日召開法說會，公司表示，本季AI PC新品量產出貨，並於12月鋪貨至德國、美國、印度、紐澳等海外分公司，全面搶食AI PC換機商機，看好明年營運。

輔信近年積極轉型，採多元產品線策略，聚焦商用迷你應用電腦、工控嵌入式電腦、Panel PC，與邊緣（Edge）PC等。

輔信強調，景氣緩步上升，微軟停止支援Windows 10之後，將首先帶動商用換機需求，加上邊緣AI商機起飛，順勢帶動IT硬體設備需求，輔信布局的多元產品線可望明顯受惠。

輔信指出，新款AI PC／Edge PC將透過旗下位於德國、美國的分公司銷售；亞洲地區方面，則透過印度、紐奧的經銷代理商銷售，將密集展開海外據點的鋪貨。

輔信今年陸續發表AI PC與Edge PC等產品，並於全球多國參展。整合NPU的AI PC首先出貨海外子公司，提供英特爾與超微（AMD）平台，適用各種如IoT、自動化、邊緣運算與AI影像處理。

輔信表示，旗下AI產品切入的應用包括數位看板、監控、自動化等，當中需要影像處理、影像辨識等邊緣運算需求。產品涵蓋商用以及工業應用，商規機種聚焦相關智慧應用，工規機種目前積極擴展客戶群。

輔信指出，以邊緣AI為產品重點發展方向，憑藉生產彈性客製、模組化出貨、在地化服務與技術支援，以及高附加價值組合策略等競爭優勢，耕耘零售、安全、自動化、醫療等市場開發機會，近三年毛利率穩健增長。