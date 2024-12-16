快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

宏正擴充產能 營收添力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）近期積極調整生產基地，台灣以高階為主，泰國廠以低階為主，因應美國總統當選人川普即將上任，將以台灣產能出貨為主，此外，更新增投資楊梅廠；展望2025年，宏正希望靠新產品推升營運成長。

宏正日前對法人指出，因應國際政治局勢變化，調整全球產能布局，目前以產值觀察，台灣生產基地占比約35%至40%，泰國占一成以上，中國大陸約40%，川普上任後可能實施關稅帶來影響，目前以台灣產能支應美國市場需求，因此預估影響不大。

此外，宏正看準AI趨勢，帶動AI伺服器機房需求，積極擴充機櫃產能，在桃園楊梅區楊湖路興建廠辦大樓，占地1,464坪，規劃2027年第3季完工，總投資金額逾9億元，導入自動化提升效率，這是宏正邁向智慧製造和全球布局的重要里程碑。

今年來宏正受到通膨及俄烏戰爭影響，歐洲及美國市場呈現衰退，而半導體產業在去化庫存告一段落後，推升台灣市場成長，但整體仍呈現衰退。今年前11月營收45.4億元，年減4.13%。

法人表示，宏正積極布局新產品，包含兩款影音延伸器的專業影音產品，兩款多螢幕輸出的控制式應用Over IP產品，以及近期推出的Secure KVM，預計明年下半年上市，鎖定政府標案，同時在明年下半年推出多款Over IP LCD KVM產品，可因應客戶強化機房管理應用需求，有助推升明年營運成長。

布局 美國

延伸閱讀

求助終結俄烏戰 馬克宏傳明年訪北京 外交政策顧問先到

川普坦言不信內唐亞胡！誓言終結以哈戰爭 霸氣喊：比俄烏戰爭好解決

偉訓業績三動能點火

信邦法說會／砸20到30億蓋新廠 迎接半導體機櫃大單2025年看旺

相關新聞

國巨雙利多 評級「優於大盤」

國巨（2327）為積層陶瓷電容（MLCC）供應商，未來將有望受惠AI相關帶動，摩根士丹利（大摩）表示，看好人工智慧（AI...

輔信AI PC進擊海外

輔信（2405）昨（16）日召開法說會，公司表示，本季AI PC新品量產出貨，並於12月鋪貨至德國、美國、印度、紐澳等海...

承啟雙引擎 催動營收

顯卡廠承啟（2425）昨（16）日參加券商舉辦的法說會，公司表示，輝達（NVIDIA）將在明年首季推出新一代RTX50系...

微星智慧充電樁 獲大單

微星（2377）衝刺智慧充電樁布局，宣布推出全新MSI eConnect能源管理系統（EMS），結合專業的硬體與軟體優勢...

錼創11月每股賺0.46元 需求看升

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要...

宏正擴充產能 營收添力

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）近期積極調整生產基地，台灣以高階為主，泰國廠以低階為主，因應美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。