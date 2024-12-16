宏正擴充產能 營收添力

全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技（6277）近期積極調整生產基地，台灣以高階為主，泰國廠以低階為主，因應美國總統當選人川普即將上任，將以台灣產能出貨為主，此外，更新增投資楊梅廠；展望2025年，宏正希望靠新產品推升營運成長。

宏正日前對法人指出，因應國際政治局勢變化，調整全球產能布局，目前以產值觀察，台灣生產基地占比約35%至40%，泰國占一成以上，中國大陸約40%，川普上任後可能實施關稅帶來影響，目前以台灣產能支應美國市場需求，因此預估影響不大。

此外，宏正看準AI趨勢，帶動AI伺服器機房需求，積極擴充機櫃產能，在桃園楊梅區楊湖路興建廠辦大樓，占地1,464坪，規劃2027年第3季完工，總投資金額逾9億元，導入自動化提升效率，這是宏正邁向智慧製造和全球布局的重要里程碑。

今年來宏正受到通膨及俄烏戰爭影響，歐洲及美國市場呈現衰退，而半導體產業在去化庫存告一段落後，推升台灣市場成長，但整體仍呈現衰退。今年前11月營收45.4億元，年減4.13%。

法人表示，宏正積極布局新產品，包含兩款影音延伸器的專業影音產品，兩款多螢幕輸出的控制式應用Over IP產品，以及近期推出的Secure KVM，預計明年下半年上市，鎖定政府標案，同時在明年下半年推出多款Over IP LCD KVM產品，可因應客戶強化機房管理應用需求，有助推升明年營運成長。