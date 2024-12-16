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茂林越、泰建廠 擴大利基

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

因應地緣政治及客戶訂單需求，導光板大廠茂林-KY（4935）今年分別赴泰國及越南投資，其中，越南廠建物今年底完成，預計明年第3季試量產；泰國廠預計2026年啟動建廠計畫。

茂林11月營收6.41億元，月增18%，年增20.15%，為三個月來最佳，累計今年前11月營收63.65億元，年增16.5%。茂林表示，11月營收增長動能主要來自電子書等消費性產品、車載應用成長，IT應用表現也不錯。目前來自IT應用營收占比仍達63%至64%、車載營收約一成，消費性應用逾一成。

茂林日前已公告以租地委建方式興建越南廠房，投資金額為4,825億越南盾（約新台幣6.06億元），越南預計第4季完成設廠，明年第3季試量產。至於泰國計畫，今年已成立分公司，並買好土地，將配合客戶產品開發進展，預計2026年啟動建廠計畫。估計今年整體資本支出約5.5億元，明年資本支出將提高至8.5億元。

茂林董事長李滿祥日前表示，近年延伸導光技術應用範圍，除了既有IT、穿戴及車載外，今年也投入更多資源在生物醫療檢測，除現有產品有新客戶外，產品線延伸，擴大利基，「明年將是不錯的一年」。

茂林今年第3季稅後純益9,919萬元，季減39%，每股純益0.77元，累計今年前三季稅後純益3.91億元，年增33%，每股純益3.04元，已超越去年全年表現。

近年茂林以既有光學技術核心能力擴大利基，除IT導光板之外，也延伸相關應用到車載、穿戴產品等領域，其中，透過光學微結構技術投入生物醫療新應用，預期2025年有望看到量能。

茂林 越南盾

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