華城法說會／第4季接單達100億 總座：兩因素就能知市場還是供不應求

華城（1519）16日召開法說會，華城總經理許逸德表示，持續受惠外銷市場強勁的動能，第4季已經接了約100多億元的訂單量，目前也已經在接2027年～2028年的訂單，此外，除了台電強韌電網、綠能外，AI會是下一波的主要成長動能，因為「AI背後需要算力，算力的背後需要電力」，可望持續帶動重電設備的需求。

許逸德表示，從台電強韌電網計畫、能源轉型到長期的2025年淨零碳排，都將持續帶動重電設備的需求，其中近期雖然綠能相關政策有所變動，但並沒有消失，只是被遞延，另，AI商機亦是未來的重點之一，主要是AI資料中心建置方興未艾，帶動算力以及電力需求，近期也接了不少相關訂單。

外銷方面，許逸德表示，華城長期布局，打入核心顧客供應鏈，值得一提的是，過去外銷市場的主要客戶為電力公司、EPCs，占比各一半，但近幾年來透過努力耕耘下，電力公司占比已達八成，對公司而言，接單更為穩定，亦是獲利可逐步成長的原因之一。

許逸德表示，相對台電、綠能來說，外銷訂單的利潤較高，主要是像台電訂單因為有諸多業者競爭，難有調價空間，目前外銷營收比重已經從過去的25％到去年36％，今年則來到45％，明年有望挑戰五成以上，未來獲利能力能持續有效提升。

許逸德指出，目前歐洲廠商變壓器交期平均約4年至5年，華城產品平均交期約2年至3年，相對有優勢，更重要的是，華城持續維持高品質的產品，要養成客戶對供應商的依賴，今年擴增3成產能，也是為了因應核心客戶需求，所以目前接單走兩大策略，第一，挑選毛利率高的訂單；第二，針對核心客戶的訂單。

產能及訂單方面，許逸德表示，目前已經在接2027年到2028年訂單，也有與3至5家客戶簽訂長約，雙方彼此可有保障，產品價格則會隨市場行情調整，另，華城持續擴充產能，為未來的訂單做準備 ，其中三廠預計明年底可完成試車，最快2026年可出貨。

針對11月營收下滑狀況，許逸德表示，單純為感恩節假期，導致相關運輸遞延，預估12月可看到部分遞延訂單的金額認列，且第4季也接了約100多億元的訂單量，所以並沒有市場傳言接單反轉等狀況。

此外，現場法人詢問，以生產變壓期備品的公司MR（Maschinenfabrik Reinhausen）曾談到變壓器市場在未來2到3年會有供過於求的狀況，華城是否也會面臨到一樣的問題。

許逸德表示，在整個產業供應鏈中，站在什麼樣的位置，看到的風景不一樣，就像其他公司看不見華城的接單風景，很多產商過去沒有積極擴充產能，現在根本無法交貨，華城因為「跑得很前面」，有在做市場準備，所以很有底氣，榮景來時才能把握機會，事實上，從電力公司的需求就可得知市場狀況，而華城也不斷擴充產能，因為只有當市場供不應求時，才會有建廠需求。