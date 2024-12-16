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錼創自結11月純益年增兩倍 每股賺0.46元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，16日公告11月自結數，合併營收3.22億元，年增2.83倍，稅前盈餘及稅後純益均為4,929萬元，年增200%，每股純益0.46元。

錼創第3季營運單季轉盈，稅後純益0.59億元，每股賺0.55元，為2022年8月上市以來首度單季獲利，前三季稅後仍虧損、每股淨損0.54元。

錼創指出，今年整體產品線毛利率都有提升，並預期COC（Chip On Carrier；MicroLED生產製程）產品需求將持續升溫。

因應擴產需求及充實營運資金，錼創董事會日前通過啟動籌資，決議辦理現增發行新股1,200萬股，發行總金額1.2億元，每股發行價格待定，同時錼創科技將首度發行公司債，發債總金額為8億元。

LED

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