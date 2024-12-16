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輔信法說會／全新AI PC產品12月鋪貨海外 搶攻零售、工規市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信（2405）16日召開法人說明會，說明多元產品線包括聚焦商用的迷你應用電腦、工控領域的嵌入式電腦、Panel PC，與近期推出的Edge IPC系列，憑藉生產彈性客製、模組化出貨、在地化服務與技術支援，以及高附加價值組合策略等競爭優勢，耕耘零售、安全、自動化、醫療等新應用市場開發機會，於產品組合優化，使近三年營業毛利率穩健增長，今年隨著人工智慧應用逐步落地，輔信第4季AI PC新產品量產出貨，並於12月鋪貨至海外分公司，擴大搶攻應用市場。

輔信今年陸續發表全新AI PC與Edge IPC產品，並於全球多國參展。全新工業級Edge PC體積精巧小於0.5公升，整合廣泛的輸出入介面與高速網路支援，並符合EN50155鐵道標準 和 MIL-STD-810G 軍用標準，提供多款分別可支援多螢幕輸出、網路閘道應用、寬溫寬壓與AI能力的機種。而聚焦AI推出的整合NPU處理器的AI PC新產品首先出貨海外子公司，提供Intel與AMD的平台選擇，適用於各商業領域應用，如物聯網、自動化、邊緣運算與AI影像處理。隨著邊緣運算應用領域擴增，輔信積極以Edge AI為產品重點發展方向。

展望2025年，景氣復甦緩步上升，各國央行降息，經濟投資潛在增長，將於Win10的停止支援，預期首先帶動商用換機，刺激硬體更新，加上邊緣AI的機會，新的AI應用軟體，將帶動IT硬體設備需求，輔信布局多元產品線，商規機種以著重深化智慧商業應用為主。

至於工規機種，輔信工業電腦客戶已逐步增加，公司亦看好新的Edge PC產品潛力，並持續強化客製服務與推廣活動，致力於擴展客戶基礎，並開發工業自動化、嵌入式及邊緣AI等專業應用機會，目前Edge PC系列擁有工規、軍規與車規產品規格，其中工規產品，實踐場域為紐西蘭應用於視覺監控與交通影像分析，未來將持續增加高性價比優勢以拓展市場範疇，期透過積極擴展產品布局，築高競爭門檻，並深化對於Edge AI與工控領域的拓展，挹注營收表現。

AI Edge 布局

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