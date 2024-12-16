台揚董座看好川普上任網通受惠 台揚聞聲大漲
衛星通訊廠台揚（2314）董事長暨學園區產業同業公會監事長謝其嘉日前參加竹科44周年慶，他認為，明年美國總統當選人川普將上任，雖然美中科技戰影響會加劇，但台灣網通產業可望受惠。
台揚16日一度拉高衝上漲停，午盤漲幅超過8.5%，股價來到32.9元。
台揚近期營運低迷，前三季每股稅後淨損2.57元，但積極投入5G開放網路（O-RAN）及低軌衛星地面接收終端設備，期待今年營運要先蹲後跳，近期低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心（TASA）標案。
台揚拿下太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案。台揚表示，期待與太空中心攜手共創台灣的太空未來，為人類探索宇宙的夢想添磚加瓦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言