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台揚董座看好川普上任網通受惠 台揚聞聲大漲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣科學園區科學工業同業公會監事長謝其嘉（左2）。記者黃羿馨／攝影
台灣科學園區科學工業同業公會監事長謝其嘉（左2）。記者黃羿馨／攝影

衛星通訊廠台揚（2314）董事長暨學園區產業同業公會監事長謝其嘉日前參加竹科44周年慶，他認為，明年美國總統當選人川普將上任，雖然美中科技戰影響會加劇，但台灣網通產業可望受惠。

台揚16日一度拉高衝上漲停，午盤漲幅超過8.5%，股價來到32.9元。

台揚近期營運低迷，前三季每股稅後淨損2.57元，但積極投入5G開放網路（O-RAN）及低軌衛星地面接收終端設備，期待今年營運要先蹲後跳，近期低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心（TASA）標案。

台揚拿下太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF Chain 與 Phase Array Antenna 架構與實現開發計劃」標案。台揚表示，期待與太空中心攜手共創台灣的太空未來，為人類探索宇宙的夢想添磚加瓦。

低軌衛星 太空

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