大摩：筆電2025年Q1有望淡季不淡 看好廣達及緯創

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，五大台灣筆電ODM廠11月出貨符合預期，2025年第1季預估出貨2,870萬台，有望淡季不淡。在ODM廠中，大摩看好廣達（2382）及緯創（3231），都維持「優於大盤」評等，對仁寶（2324）與和碩（4938）則維持中立。

五大台灣筆電ODM廠在11月出貨1,030萬台，月增2%，年減3%，符合大摩預估。其中，緯創、仁寶及英業達（2356）出貨量符合大摩預估，廣達比大摩預估高出3%，和碩則比預估低7%。

大摩重申原先對五大筆電廠第4季出貨量的預估，也就是出貨3,120萬台，季減8%，年增3%，低於十年平均的季增3%。12月出貨量預估為1,080萬台，月增5%，年增8%，但愈接近年底，出貨動能將愈慢。

大摩首度公布對於2025年第1季出貨的預估數字，即2,870萬台，季減8%，但年持平。雖然明年第1季出貨量將低於今年第4季，但優於十年平均的季減17%，主要是因為今年第3季及第4季已連續兩季旺季不旺，加上明年第1季主流產品X86人工智慧（AI）個人電腦（PC）可望有價格優惠，且可能出現急單以因應潛在的加徵關稅。

在相關台廠中，大摩對廣達的目標價為370元，對緯創維持158元的目標價；對仁寶與和碩則維持中立，目標價分別為38元、100元。