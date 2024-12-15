快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

大摩：筆電2025年Q1有望淡季不淡 看好廣達及緯創

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，五大台灣筆電ODM廠11月出貨符合預期，2025年第1季預估出貨2,870萬台，有望淡季不淡。在ODM廠中，大摩看好廣達（2382）及緯創（3231），都維持「優於大盤」評等，對仁寶（2324）與和碩（4938）則維持中立。

五大台灣筆電ODM廠在11月出貨1,030萬台，月增2%，年減3%，符合大摩預估。其中，緯創、仁寶及英業達（2356）出貨量符合大摩預估，廣達比大摩預估高出3%，和碩則比預估低7%。

大摩重申原先對五大筆電廠第4季出貨量的預估，也就是出貨3,120萬台，季減8%，年增3%，低於十年平均的季增3%。12月出貨量預估為1,080萬台，月增5%，年增8%，但愈接近年底，出貨動能將愈慢。

大摩首度公布對於2025年第1季出貨的預估數字，即2,870萬台，季減8%，但年持平。雖然明年第1季出貨量將低於今年第4季，但優於十年平均的季減17%，主要是因為今年第3季及第4季已連續兩季旺季不旺，加上明年第1季主流產品X86人工智慧（AI）個人電腦（PC）可望有價格優惠，且可能出現急單以因應潛在的加徵關稅。

在相關台廠中，大摩對廣達的目標價為370元，對緯創維持158元的目標價；對仁寶與和碩則維持中立，目標價分別為38元、100元。

仁寶 和碩 大摩 廣達 筆電 緯創

延伸閱讀

00878股息入戶頭一張可領550元！ 專家：少數歷經過市場多空循環的高股息ETF

晶心科後市 大摩看好

晶心科RISC-V受惠AI成長 大摩：目標價608元

智邦目標價 大摩喊700元

相關新聞

大摩：筆電2025年Q1有望淡季不淡 看好廣達及緯創

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，五大台灣筆電ODM廠11月出貨符合預期，2025年第1季預估出貨2,870萬台，有望...

受惠ASIC加持 大摩：金像電未來營運可期、目標價253元

AI快速發展，帶動伺服器需求增加，PCB產業同樣跟著水漲船高，摩根士丹利（大摩）於報告中表示，金像電（2368）作為AS...

亞馬遜升級設備 台鏈樂

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS因應AI創新需求，昨（13）日宣布推出資料中心全面升級，強化電源、冷卻及硬體設計等三大面向...

乙盛雙引擎衝營運

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）預期，今年伺服器業務大爆發，基期已高，加上北美貿易協定關稅不明等變數，估計明...

鴻海衝車用 入股能創

鴻海（2317）昨（13）日代子公司鴻元國際公告，以不超過5.93億元，取得能創半導體1.18億股，持股比重不超過98....

輝達推新品 微星、技嘉利多

輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯示卡將上市，新遊戲已經宣布適用未公布的輝達RTX顯卡，顯示新一代顯卡開發已經進入最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。