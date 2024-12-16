大摩：筆電ODM廠 淡季不淡

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，五大台灣筆電ODM廠11月出貨符合預期，2025年第1季預估出貨2,870萬台，有望淡季不淡。在ODM廠中，大摩看好廣達及緯創，都維持「優於大盤」評等，對仁寶與和碩則維持中立。

五大台灣筆電ODM廠在11月出貨1,030萬台，月增2%，年減3%，符合大摩預估。其中，緯創、仁寶及英業達出貨量符合大摩預估，廣達比大摩預估高出3%，和碩則比預估低7%。

大摩重申原先對五大筆電廠第4季出貨量的預估，也就是出貨3,120萬台，季減8%，年增3%，低於十年平均的季增3%。

大摩首度公布2025年第1季出貨預估數為2,870萬台，季減8%，但年持平。雖然明年第1季出貨量將低於今年第4季，但優於十年平均的季減17%，主因今年第3季及第4季已連續兩季旺季不旺，加上明年第1季主流產品X86人工智慧（AI）個人電腦（PC）可望有價格優惠，且可能出現急單以因應潛在的加徵關稅。

相關台廠中，大摩目前對廣達的目標價為370元，高於一年前的280元，預估廣達今年每股稅後純益（EPS）為15.02元，2025年、2026年預估EPS各為18.54元、21.1元。廣達潛在利多包括筆電需求高於預期、Apple Watch需求高於預期、伺服器需求高於預期、AI伺服器普及速度快於預期等。

大摩對緯創維持158元的目標價及「優於大盤」評等，預期緯創還將受惠於AI伺服器出貨大幅成長，預估GB200 NVL72機架明年第1季開始量產，下半年出貨量有望明顯提升。