華擎 本季營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華擎（3515）受惠板卡、伺服器出貨增溫，本季營收有望創單季新高。展望2025年，法人認為，AI伺服器仍是華擎重要成長動能，伴隨電競需求增溫及新品效益，板卡業務發展亦正向，2025年全年業績有望挑戰再寫新猷。

華擎目前產品線涵蓋迷你電腦、主機板、顯示卡、伺服器／工作站、工業電腦及電競顯示器。近年全球AI伺服器需求大增，華擎伺服器業務成為今年重要成長動能之一。

華擎目前AI伺服器出貨以輝達（NVIDIA）H系列產品為主，一般型伺服器也看到增溫力道。消費性產品方面，超微（AMD）、英特爾主機板新品在今年9月、10月陸續上市後，市場需求佳，帶動華擎相關產品線拉貨動能暢旺。

展望2025年，AI伺服器依然是華擎重要成長動能，今年為輝達H100與H200伺服器轉換期，預期明年H200伺服器將大量出貨，而B200伺服器也有機會在明年下半年開始貢獻。

法人表示，華擎明年首季營運受農曆年節工作天數減少、去年第4季基期較高等因素擾，預估除了AI伺服器之外，其他產品線出貨將出現季節性修正。惟在AI伺服器需求持續下，看好華擎2025上半年營收仍將優於今年同期。華擎一般型伺服器需求同步向上，明年該業務占華擎營收比重有望提高。

AI 伺服器 營收

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