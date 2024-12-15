受惠ASIC加持 大摩：金像電未來營運可期、目標價253元

AI快速發展，帶動伺服器需求增加，PCB產業同樣跟著水漲船高，摩根士丹利（大摩）於報告中表示，金像電（2368）作為ASIC的PCB主要供應商，預計未來營收將持續逐年成長，給予「優於大盤」的評級，目標價253元。

大摩指出，今年ASIC的產量顯著回升，預期金像電持續受惠ASIC AI需求的增長，ASIC UBB層數將從今年的20層至30層，明年將突破30層，有望帶動金像電的產品均價（ASP）、利潤持續擴張，而更多的產能也將挹注營收。

大摩預估，金像電的伺服器、網路和NB等三個部門於2025年持續增溫，其中網路將因升級至800G而有較明顯的成長。

金像電持續擴增產能，大摩表示，金像電明年第1季台灣產能將會開出約10%的產能，估計每月可貢獻1億至1.5億新台幣，而泰國廠區則於明年7月開幕，估計每月貢獻3 億元。而這只是第一期產能的一半，總共將有三期，因此當產能全部開出後，預計每月可貢獻至少18億元。