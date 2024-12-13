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台灣大搶進虛擬幣業務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

看好全球百萬人投資虛擬貨幣及Web 3新趨勢，台灣大哥大（3045）強調，將以千萬用戶基礎及集團資源，助攻Web3虛擬資產市場發展。金管會已審核通過台灣大持有富昇數位，完成洗錢防制法令的虛擬通貨平台激交易業務事業名單，成為台灣第26家虛擬資產平台及交易業務業者（VSAP）。

台灣大總經理林之晨擔任富昇數位負責人，林之晨自己曾投資比特幣，也看好法幣未來可能有相當程度被取代，他表示，區塊鏈與虛擬貨幣已逐漸成為主流，Web 3浪潮將帶給人類社會新一代通貨的變革。

台灣大近期參加第三屆台北區塊鏈週，台灣大強調，持續發展金融科技創新，看好Web3賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，將利用千萬用戶基礎和集團資源，助力虛擬資產市場的發展。

台灣大新科技事業發展副總韓昆舉表示，全球有超過百萬人有投資虛擬貨幣經驗，近期監管機構實施的虛擬資產交易所登記制度，為市場帶來更清晰的規範架構，促使產業邁向更透明安全方向發展，未來，隨著法規逐步落實，虛擬資產市場有望全面融入傳統金融體系，推動金融與科技的深度融合。

數位部近期推動數位皮夾（DIW）建置計畫，韓昆舉表示，數位皮夾將讓每位公民擁有專屬私鑰，自行掌控身份證件及相關數據，掌控簽章的範圍與方式，可應用於智能合約、實體資產代幣化（RWA）等鏈上互動場景，是Web3應用的技術基石。

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