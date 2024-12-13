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零壹全年營收挑戰高峰

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

軟體代理商零壹（3029）受惠AI趨勢帶動企業數位轉型需求，網路暨資安需求維持強勁成長，看好明年雲平台、大數據兩大產品線仍熱絡，受惠輝達代理業務需求發燙，加上獨家代理VMware改採訂閱制，四大產品引擎同步驅動，全年營收續戰新高。

零壹受惠網路暨資訊安全與雲平台應用產品專案挹注，11月營收達17.77億元，月增4.84%，年增64.86%，改寫單月次高，獲利表現同樣亮眼，自結稅後純益7,100萬元，年增42%，每股純益0.43元。

帶動數位轉型及相關應用需求成長，零壹在手訂單暢旺，加上第4季為往年毛利率高點季度，營收、毛利率同步向上，零壹看好，第4季獲利將續創佳績，動能並將延續至明年，營運展望樂觀。

零壹目前代理軟體產品中，一半以上採訂閱制，營收占比25%，訂閱制協助降低進入門檻，讓更多客戶願意嘗試，能讓淡、旺季營收更加平穩。

零壹也是輝達在台最大代理商，以代理銷售方式進行合作，並提供技術支援，也是VMware台灣唯一代理商，法人看好，零壹明年將持續受惠市場對輝達GPU的強勁需求，及VMware轉向訂閱制帶動營收成長。

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