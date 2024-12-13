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輝達推新品 微星、技嘉利多

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達（NVIDIA）RTX 50系列顯示卡將上市，新遊戲已經宣布適用未公布的輝達RTX顯卡，顯示新一代顯卡開發已經進入最終階段，可向遊戲開發方提供樣卡。

隨著輝達新一代RTX 50系列將在2025年初正式亮相，微星（2377）、技嘉與華碩等板卡廠，可望增添新的成長力道。

外電報導指出，輝達有望在明年1月初的美國消費性電子展（CES）上正式發布基於Blackwell架構、 GeForce RTX 50系列顯卡。

技嘉總經理林英宇之前表示，顯示卡在今年第3季有一些缺貨，第4季會比第3季還好，明年第1季有新產品發表，將帶來一波很大需求，顯卡在今年第4季也供不應求，沒有庫存的問題。

技嘉強調，英特爾新處理器也將在明年CES發表，因此，明年上半年有新品蜜月期，下半年平台轉換，將成為主流，明年筆電市場值得期待。

AI PC使用者愈來愈多，明年將有更多人使用，預估商業電腦換機在2025年中下旬。

技嘉11月營收222.43億元，月減13.7%、年增39.8%，同期新高，今年前11個月營收累計為2,475.34億元、年增99.54%，可望較去年翻倍成長，主要是受惠AI伺服器出貨量大增。

微星也認為，主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品今年的需求暢旺。看好AI PC的發展，不論是英特爾、超微、高通或是微軟等軟硬體平台，微星都有最新機種，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。

微星今年11月營收達188.27億元，月減6.2%、年增4.2%，前11個月營收累計為1,852.78億元、年增8.34%。

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