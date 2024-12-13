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鴻海衝車用 入股能創

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（13）日代子公司鴻元國際公告，以不超過5.93億元，取得能創半導體1.18億股，持股比重不超過98.97%，為長期投資，顯示鴻海集團積極衝刺車用半導體元件，建構完整的電動車產業鏈。

能創半導體是鴻海集團旗下專注於IC設計的子公司，主要開發類比IC、功率半導體模組、IC整合解決方案等產品，提供完整的IC產品組合與不缺料供應予車用客戶、資通訊客戶，以及策略投資的系統廠商所需的半導體。

能創半導體2023年6月成立，取得由國創半導體分割的IC、功率元件、碳化矽（SiC）元件／模組部門，專注於類比／電源IC、功率元件與模組設計與開發。

能創半導體的產品已經在2023年底，通過德國驗證機構SGS-TUV SAAR稽核、取得ISO 26262車輛功能安全ASIL D設計流程驗證，展現IC設計流程，已符合全球車用電子先進安全系統供應鏈要求。

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