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乙盛雙引擎衝營運

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
乙盛-ky EPS
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鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）預期，今年伺服器業務大爆發，基期已高，加上北美貿易協定關稅不明等變數，估計明年營運持平今年，明年包括太陽能逆變器及儲能等新業務有所斬獲，成為新成長動能。法人估計，首季營運與今年同期相當。乙盛昨（13）日不回應法人預估的數字。

法人點名乙盛為特斯拉（Tesla）概念股之一，旗下墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件。近年來自車用營收占比拉升，今年第3季汽車相關營收比重達60.6%、網通產品占20.7%、消費電子機構件約18%。

乙盛11月營收12.71億元，月減5.5%，年增31.6%，累計今年前11月營收120.6億元，年增11.7%。重回成長軌道，受惠伺服器業務訂單回溫，以及汽車等業務推動。

乙盛今年第3季稅後純益1.62億元，季增19.1%，為五季來高點，每股純益0.96元。單季毛利率重返二字頭，達21.23%，為四季來最佳。累計今年前三季稅後純益3.99億元，年減22%，每股純益2.37元。法人關注，挾相關技術優勢，乙盛將進一步爭取AI伺服器業務，為明年營運添動能。

外界關注關稅變數對墨西哥廠營運影響，乙盛表示，目前墨西哥廠產能很滿，因應北美客戶訂單需求，一旦墨西哥遭課關稅，影響最大的將是美國企業，產能短期間很難轉由美國取代；網通相關客戶會先觀望，可能轉由越南等地方支應。乙盛在全球有越南、墨西哥、馬來西亞及歐洲斯洛伐克等工廠，營運保持彈性。

乙盛近年布局的低軌衛星訂單也逐步增長，主要以地面接收設備為主，今年營收占比約7-8%，年增長三成，乙盛看好，明年相關業務將維持今年成長態勢，主要動能包括客戶付費用戶數成長、通訊可涵蓋區域增加，以及新世代產品進入量產。乙盛昨天股價收63.4元，下滑1.9元，外資法人反手買超。

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