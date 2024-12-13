亞馬遜升級設備 台鏈樂

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS因應AI創新需求，昨（13）日宣布推出資料中心全面升級，強化電源、冷卻及硬體設計等三大面向。AWS為旗下資料中心「改頭換面」，驅動AI伺服器建置引擎，帶旺廣達（2382）、緯穎等協力廠營運。

AWS明年起在美國啟動全新資料中心建設，採用完整升級元件，全球新推出的資料中心都將搭載新元件，市場預期AWS明年初在台上線營運的首座雲端資料中心也將配備全新升級規格，助力AWS雲端代理商伊雲谷、精誠、邁達特及遠傳小金雞博弘業績動能。

生成式AI日益普及，客戶對GPU容量需求不斷提升，AW提出資料中心主要三大升級，包括簡化電力和機械設計，提高可用性；創新冷卻、機架設計和控制系統；提升能源效益及推動可持續發展。

AWS此次發布的資料中心新元件，將在AWS全球34個區域、108個可用區域部署，預計2025年初在美國率先投入運作。

亞馬遜AWS是全球最大 CSP業者，全球市占率約三成、為龍頭廠，AWS啟動資料中心全面升級，將刺激雲端運算與AI基礎建設需求高漲，推升伺服器協力廠廣達、緯穎等出貨動能。

緯穎去年AWS營收占比拉升至超過一成，成為繼微軟、Meta後的第三大客戶，今年下半年AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案開始逐步發酵，法人估明年來自AWS的訂單對緯穎營收貢獻將達900億元。

伊雲谷2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前八至九成業績來自AWS平台，為囊括AWS ASEAN東南亞區暨大中華區域戰略合作夥伴的服務商。

精誠為AWS關鍵合作夥伴，看好企業對生成式AI已從探索階段邁向實際應用，相關實際應用從下半年開始發酵。