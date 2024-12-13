亞馬遜 AI 晶片Trainium3專案進行中 世芯自十月底飆52%

亞馬遜AWS於12月3日發表新一代AI自研晶片Trainium3，將於2025年底上市，其中專案設計服務由世芯-KY（3661）負責，並採用3奈米製程，世芯-KY13日股價大漲站上年線，收2,900元，距離3,000元僅剩一步之遙，統計自10月底以來，漲幅高達52%。

世芯為亞馬遜AWS提供AI晶片客製化設計服務，亞馬遜並於今年5月參與世芯私募，投資約5.3億元認購約224張股票。這是亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司，雖然金額不大，但極具指標意義，也顯示雙方緊密的夥伴關係。

世芯這兩年業績大增，主要受惠亞馬遜7奈米製程AI晶片專案，目前亞馬遜AWS對其業績營收貢獻度超過一半，是舉足輕重的大客戶。不過因第4季7奈米製程AI晶片進入出貨尾聲，導致世芯營收較第3季下滑，同時市場先前擔心英特爾Habana Gaudi3晶片在2025年的需求不如原先預期，影響世芯成長動能，導致股價最低一度下探1,805元。

不過，世芯在11月的法說會中指出，英特爾確實有刪減擱置部分訂單需求，但就算此客戶有暫時減少訂單，對其貢獻挹注仍可觀，第4季5奈米製程AI加速器的出貨仍將上升。

世芯表示，第一大客戶下一代3奈米製程AI晶片案件已進行中，預期2025年上半年NRE成長強勁，預計2026年初量產，明年上半年的表現應可維持穩定。

世芯今再度向上攻高，往3,000元大關邁進，收2,900元，漲幅5.65%，自10月30日以來已大漲超過五成，攻克年線。