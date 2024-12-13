高盛：折疊機、AI 水冷零組件加持 富世達上看1,233元

富世達（6805）受惠折疊新機及AI水冷快接頭等題材挹注，近日股價飆漲，高盛在最新報告中指出，看好2025年折疊手機滲透率上升，加上AI伺服器零組件的擴展，維持「買進」的評級，目標價1,233元。

高盛表示，預計明年全球折疊手機出貨量將達3,900萬部，與今年相比增加1,800萬部，滲透率達到3.1%。且目前仍處於初期階段，未來隨著品質提升、價格下降以及外形的改變將吸引更多的消費者。

高盛指出，富世達的軸承產品保持強勁需求，目前生產線處於滿載狀態，其主要客戶的新橫向折疊機型剛於11月推出，將支持公司未來幾季的營收成長。

並且高盛認為，富世達的競爭優勢在於強大的研發能力，可提供各種機械設計以滿足客戶需求。管理層提到，公司將繼續專注於高端機型，如三折機、橫向折疊機，以混合平均售價維持競爭力。

而富世達同樣搶進AI伺服器零組件商機，高盛指出，此部分營收明年占比將達10%至20%。其浮動式QD已開始出貨給ODM廠商，而快接頭（UQD）正在接受驗證，導軌套件也在擴充中，未來商機可期。