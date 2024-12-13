外資9月來賣超106萬張 聯電股價續探底、恐陷40元保衛戰

聯電（2303）已連續3個多月慘遭外資賣超，統計9月以來截至12月12日，已遭外資賣超106萬6,338張，股價也持續往下探底，13日一度下滑至40.6元，終場收在41.45元，下跌1.05元，跌幅2.47%，股價恐將面臨40元關卡保衛戰。

聯電13日以42元開低，一度下滑至40.6元，若以盤中低點及在8月20日的盤中高點56.4元計算，跌幅達28%；統計外資賣超情況發現，自9月以來每個月都呈現賣超，截至12月12日不到3個半月的時間，外資合計賣超聯電106萬6,338張。

聯電11月合併營收200.49億元，月減6.19%，但較去年同期成長6.71%；累計今年前11月合併營收2,133.37億元，年增3.79%；展望第4季，聯電預估產能利用率約66~69%，較第3季平均71%低，晶圓出貨量將維持第3季水準。

聯電預估第4季產品均價（ASP），若以美元計算與上季約略持平，但由於新台幣匯率升值影響，換算成新台幣則將較第3季低；毛利率由上季33.78%降至近30%。

聯電第3季獲利144.7億元，為四季來高點，季增5%，年減9.4%，每股純益1.16元，受折舊增加及電費上漲影響，毛利率、營益率「雙率雙降」至33.78%、23.31%；累計今年前三季獲利387.14億元，年減19%，每股純益3.12元。

近期市場傳出，由於晶圓代工成熟製程供過於求，陸廠殺價競爭，招手台灣IC設計業者，其中，12吋代工價最多較台灣晶圓代工廠報價打六折，8吋也再降價二至三成，聯電及世界先進（5347）等台灣晶圓代工廠恐將受到影響。