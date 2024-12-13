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智邦飆天價帶著矽光子往上攻 光聖也創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

矽光子族群漲勢不歇，13日由網通股王智邦（2345）帶領再往上衝，智邦盤中衝762元，再創天價，光聖（6442）也急拉衝達638元，同樣寫下歷史新高，上詮（3363）、聯鈞（3450）等也大上漲表態，成為盤面上的亮點族群。

智邦11月營收暴衝，單月營收125.5億元，月增15.3%，年增83.2%，已連續3個月單月營收突破百億元，連續4個月寫下單月營收歷史新高，主要是受惠於AI客戶加速基礎建設的挹注；累計今年前11月營收948.84億元，年增24.4%，創同期新高。

智邦第3季合併營收282億元，創單季歷史新高；法人預期，智邦12月營收若仍維持百億元的水準，第4季營收將可再創新高，今年全年營收可望衝上千億元。

智邦看好明年AI趨勢，擴大產品線，包含AI智慧網卡AI加速器、800G交換器，並且切入AI伺服器新產品，近期更投資InLC，布局AI資料中心全光通訊技術，搶進伺服器產品，打造端到端AI整體解決方案。

智邦近期股價漲勢凌厲，股價從11月初的530元起漲，13日以719元開高後一度衝達762元，再創歷史新高，一個多月來股價逾4成；智邦創天價，領軍矽光子族群的表現，光聖股價開低走高，盤中翻紅，一度衝達638元，同樣創下歷史新高，盤中漲幅逾3%。

聯鈞則是以平盤247元開出，盤中漲幅逾3%；上詮以238元開高後一度拉升至250元，盤中漲幅逾3%；聯亞（3081）、創威（6530）盤中也上漲逾1%。

智邦 營收

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