富世達10月EPS 1.98元
軸承股王富世達（6805）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（12）日公告10月稅後淨利1.36億元，年增100.6%，每股純益1.98元，年增76.9%，獲利表現亮眼。
富世達近期受惠華為折疊新機以及切入AI水冷快接頭等雙題材挹注，帶動股價從11月低點783元一路向上狂飆，一度最高來到1,120元，波段漲幅逾四成，創掛牌以來歷史天價，並躋身千金股行列，12日股價壓回，小跌15元，收1,080元。
富世達近況業績火熱，11月營收10.07億元，首度突破10億元大關，月增10.6%、年增70.1%，單月營收創歷史新高；累計今年前11個月營收73.35億元，年增45.3%。
富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；在全球累計取得463項專利，其中發明專利達196項，申請中的專利有155項，建立高度技術的專利壁壘，也是台廠少數真正能量產手機轉軸零組件的業者。
隨著折疊機市場滲透率持續擴大，加上新機不斷上市，手機軸承需求日益旺盛，帶動富世達業績點火向上。
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