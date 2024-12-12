訊連攜英特爾搶AI PC商機

訊連科技（5203）昨（12）日宣布再與英特爾攜手合作，針對搭載英特爾Arc圖形處理器、包括搭載英特爾Core Ultra處理器的AI PC，推出「AI影片畫面補幀處理」升級功能，積極衝刺地端AI PC應用商機。

訊連指出，AI影片畫面補幀處理技術11月底已更新至旗下威力導演365最新版本，用戶可直接在地端完成AI驅動的影片畫面補幀處理，並透過AI PC地端運算，更快生成流暢且細緻的影片，免除雲端運算產生的額外費用及隱私安全問題。

AI影片畫面補幀技術是威力導演透過AI優化影片編輯的功能之一，幫助創作者高效提升影片流暢度。訊連表示，未來將持續深耕AI技術在數位創意領域的應用，推動影像創作革新與升級。

訊連透過自主開發的生成式AI應用，搶食商用市場商機，截至第3季已開發30種生成式AI功能，整合到旗下產品線。訊連看好，生成式AI應用陸續增加，數位媒體產品線（Create B2C）營收將持續向上，樂看明年營收與獲利成長動能。

訊連董事長黃肇雄看好AI PC與生成式AI前景，他認為，今年只是這些應用發展元年，僅觸及皮毛，接下來的三年應該會一年比一年好，「而且應該會好得很明顯」，三年後的今天世界會變得非常不一樣。

訊連總經理林昭宏表示，英特爾將AI PC算力大幅提升，訊連許多生成式AI軟體也因此能落實到地端，提升效率、釋放創意，這是非常大的機會點，目前重點在於如何將市場餅做大，因此訊連與英特爾、AWS等生態系夥伴合作，透過軟硬整合，一同打群架。