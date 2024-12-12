順德開發新品 業績回溫

功率導線架大廠順德（2351）隨著車用產品需求穩步復甦，以及新成立的高速運算（HPC）事業群陸續繳出成績，法人看好該公司明年第2季起營運將重拾成長動能。

順德受制於先前車用半導體市場低迷，廠商普遍積極去化庫存，營運同步受挫。隨著車用市況逐步回穩，順德11月營收回穩至9.25億元，攀上近三個月來高點，營運有回溫跡象。

業界指出，近兩年車用半導體積極去化庫存，壓抑功率半導體供應鏈表現。隨著庫存調整告一段落，當前市場普遍預期明年需求有望回升：另外，除了車用外，新能源、節能等趨勢也將挹注工控市場良好動能。

據悉，順德持續開發新品，包括車用充電器、功率模組等新產品本季有望陸續開始出貨，挹注第4季營收將略優於第3季度。

業界認為，順德為全球功率導線架龍頭，隨著AI、先進封裝等相關新品布局發酵，搭配車用半導體走出谷底，加上公司已卡位IDM大客戶重要供應商，並拓展AI相關新品業務，預期該公司司營運有望自明年第2季起逐步加溫。

順德今年資本支出約7億元，主要用來採購表面處理、自動化設備等。彰化總廠旁的沖壓廠，明年也將啟動建廠，由原本的一層廠房擴增為五層廠房，以滿足模具及精加工所需。

順德以辦公文具起家，製造削鉛筆刀產品，後因擁有模具沖壓及電鍍技術，跨入精密加工，目前為全球前五大導線架供應商，市占率約一成。