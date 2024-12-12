快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

順德開發新品 業績回溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率導線架大廠順德（2351）隨著車用產品需求穩步復甦，以及新成立的高速運算（HPC）事業群陸續繳出成績，法人看好該公司明年第2季起營運將重拾成長動能。

順德受制於先前車用半導體市場低迷，廠商普遍積極去化庫存，營運同步受挫。隨著車用市況逐步回穩，順德11月營收回穩至9.25億元，攀上近三個月來高點，營運有回溫跡象。

業界指出，近兩年車用半導體積極去化庫存，壓抑功率半導體供應鏈表現。隨著庫存調整告一段落，當前市場普遍預期明年需求有望回升：另外，除了車用外，新能源、節能等趨勢也將挹注工控市場良好動能。

據悉，順德持續開發新品，包括車用充電器、功率模組等新產品本季有望陸續開始出貨，挹注第4季營收將略優於第3季度。

業界認為，順德為全球功率導線架龍頭，隨著AI、先進封裝等相關新品布局發酵，搭配車用半導體走出谷底，加上公司已卡位IDM大客戶重要供應商，並拓展AI相關新品業務，預期該公司司營運有望自明年第2季起逐步加溫。

順德今年資本支出約7億元，主要用來採購表面處理、自動化設備等。彰化總廠旁的沖壓廠，明年也將啟動建廠，由原本的一層廠房擴增為五層廠房，以滿足模具及精加工所需。

順德以辦公文具起家，製造削鉛筆刀產品，後因擁有模具沖壓及電鍍技術，跨入精密加工，目前為全球前五大導線架供應商，市占率約一成。

AI 半導體 營收

延伸閱讀

順藥連吞6跌停、晟德也裂開！恐慌大逃殺或真完蛋？專家「長線可期」：少數生技有賺錢

誠美材攻先進封裝領域

英特爾新技術 叫陣台積

辛耘營收／11月8.99億元 續創歷史新高

相關新聞

揚智2025年業績成長 看增兩位數

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於昨（12）日召開法說會，在多媒體本業持續成長，以及擴展特殊應用IC（ASIC）設...

富世達10月EPS 1.98元

軸承股王富世達（6805）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（12）日公告10月稅後淨利1.36億元，年增100.6%，...

訊連攜英特爾搶AI PC商機

訊連科技（5203）昨（12）日宣布再與英特爾攜手合作，針對搭載英特爾Arc圖形處理器、包括搭載英特爾Core Ultr...

楠梓電2025年營收AI占比將跳增五成

老牌PCB廠楠梓電（2316）昨（12）日於法說會表示，轉型初步成效已顯現，在AI等高速運算（HPC）相關接單持續攀升，...

晶技11月每股賺0.63元

石英元件大廠晶技（3042）昨（12）日公告自結11月稅前盈餘2.18億元，年增27.9%，每股稅前盈餘0.63元；前1...

零壹11月每股賺0.43元

軟體代理商零壹（3029）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（12）日應主管機關要求，公告自結11月稅前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。