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精聯：明年營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

精聯（3652）昨（12）日舉行法說會，公司表示，隨著工規行動電腦、穿戴型行動電腦等新品推出，明年第2季開始貢獻營收，加上公司大力開發日本、拉丁美洲及東協市場，以及貼牌業務持續貢獻，對2025年營運審慎樂觀。

精聯產品線涵蓋工規行動電腦、條碼掃描器、RFID解決方案、iOS解決方案及軟體解決方案，應用領域為零售管理、政府機構、醫療照護、物流運輸、臨場服務、餐旅娛樂、製造管理及倉儲管理等，以零售及物流占業績比重較大。

為迎接明年成長，精聯已籌畫多款重點新品，如工規行動電腦、穿戴型行動電腦、指環型條碼掃描器、iOS Sled條碼掃描器等，鎖定倉儲、零售、物流等多領域需求，除硬體產品外，公司也開發App軟體。

精聯規劃，重點新品將於明年元月陸續上市，預計明年第2季開始貢獻營收，逐步成為主力產品。

精聯指出，明年重點開發在日本、拉丁美洲及東協市場，為此已在相關地區招募當地業務員。此外，公司也布局貼牌產品業務，預計明年將拿到兩至三個產品，看好貼牌業務後續發展性。

精聯並切入智能自動化市場，主要代理Geek+硬體設備，如四向穿梭車、智能堆高機等，應用於自動倉儲系統，產品已陸續打入蝦皮、昇恆昌及知名半導體廠商。

日本 營收 軟體

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