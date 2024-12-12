楠梓電2025年營收AI占比將跳增五成

老牌PCB廠楠梓電（2316）昨（12）日於法說會表示，轉型初步成效已顯現，在AI等高速運算（HPC）相關接單持續攀升，明年相關業務營收占比挑戰增長五成，挑戰新高，並助攻毛利率與獲利走勢。

楠梓電近年因應市況變化，深耕非消費性多元應用，並轉型持續開拓高階產品領域，不盲目擴充，專注將產能投注用於高階HDI應用並優化生產。

楠梓電昨日提到，今年花較多時間與精力在客戶打樣獲得認可，預期2025年營收在AI相關高速運算、工業應用包含工業電腦等兩大領域皆看到成效。

楠梓電指出，本季訂單量較第3季改善，公司轉型初步成效顯現，2025年轉趨樂觀，當下訂單能見度已拉長至明年第2季。

楠梓電統計，第3季AI加速卡等高速運算相關應用營收比重達13%，目標相關營收占比持續拉升，預期2025年可達18％至19%。增幅達五成，並持續優化生產結構，毛利率將隨產品組合優化，希望回到往年水準。

楠梓電先前已提到，2024下半年有望優於上半年。就終端應用觀察，NB與PC需求可望優於預期，AI PC發展可望帶動更多較高階HDI用板，AI加速卡應用持續拉升，預期第4季單季營收貢獻占比有機會拉升到10%新高，公司實際轉型進展更是優於預期。

東南亞增設據點方面，楠梓電提到，轉投資滬電泰國廠推進順利，楠梓電投資滬電泰國廠持股約1%。另因應客戶詢問東南亞增設據點，明年持續考慮東南亞增設據點，屆時將依客戶需求來設立產能。

楠梓電統計，第3季終端應用在公司調整轉型下，消費產品營收占比順勢下降，通訊占比拉升至46%，HPC（包含AI應用）約13%，MEMS約13%，工業電子9%，GPS約8%，車用7%，醫療電子1%，其餘為其他應用。

資本支出方面，楠梓電過往資本支出約2億元至3億元，今年因應製程設備升級與調整，預計資本支出約2.5億元至3億元，明年初步估計約4億元，實際仍視客戶應用需求而定。