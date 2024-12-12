快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

揚智法說會／雙引擎催動明年營運 上看雙位數百分比成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於12日召開法說會，在多媒體本業持續成長，以及擴展特殊應用IC（ASIC）設計服務與矽智財（IP）授權的雙引擎催動下，該公司預期明年業績有機會成長雙位數百分比。

揚智累計前11月合併營收為15.12億元，年增17.3％，累計前三季每股淨損1.89元，不過虧損正逐季縮減，第3季每股淨損0.28元。

揚智總經理陳嘉修預期明年的營運表現應會比今年好，而對於明年是否能獲利，也抱持樂觀態度，評估明年下半年有機會見到單季轉盈。

揚智除了機上盒晶片業務，也積極發展ASIC設計服務版圖，陳嘉修透露，今年已有相關委託設計（NRE）業績逐步認列，預計明年下半年可能帶來量產收入。

陳嘉修也說，明年目標是ASIC設計服務與IP授權相關收入，占揚智整體業績比重可達一成。

IC設計 揚智 機上盒

延伸閱讀

網通利多 邁威爾點燃AI新人氣

比台積電更值得買的半導體股：創意

輝達GB200點火…三檔AI千金股 目標價調升

智邦、光寶科 四檔吸睛

相關新聞

京鼎泰國投資案 獲准

鴻海集團旗下設備廠京鼎（3413）泰國布局邁大步。泰國投資局昨（11）日宣布，核准京鼎在泰國的105億泰銖（約3.12億...

崇越揪供應鏈 進軍日本

崇越（5434）結合材料、設備、零組件等整合性方案，攜手電子與半導體封裝的材料製造商美商銦泰科技等六家企業，組成供應鏈平...

伊雲谷搶食資安大餅

AI世代大浪潮推升網路資安商機大開，隨著微軟、亞馬遜AWS等雲端服務供應巨頭（CSP）的資料中心陸續在台落地，同步引動本...

偉訓業績三動能點火

機殼與電源廠偉訓（3032）昨（11）日指出，來自AI伺服器機殼及機櫃訂單已有斬獲，伴隨輝達最新RTX 50系列顯卡將問...

融程電國防業務拚倍增

工業電腦廠融程電（3416）今年在國防業務發威下，營收、獲利逆勢成長，前11月營收已超越去年全年，創新高。展望2025年...

大眾控強攻光通訊市場

大眾控（3701）昨（11）日舉行法說會，董事長簡民智指出，已拿下全球十大光通訊公司中的四家業者訂單，並正接觸兩家新客戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。