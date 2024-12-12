揚智法說會／雙引擎催動明年營運 上看雙位數百分比成長

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於12日召開法說會，在多媒體本業持續成長，以及擴展特殊應用IC（ASIC）設計服務與矽智財（IP）授權的雙引擎催動下，該公司預期明年業績有機會成長雙位數百分比。

揚智累計前11月合併營收為15.12億元，年增17.3％，累計前三季每股淨損1.89元，不過虧損正逐季縮減，第3季每股淨損0.28元。

揚智總經理陳嘉修預期明年的營運表現應會比今年好，而對於明年是否能獲利，也抱持樂觀態度，評估明年下半年有機會見到單季轉盈。

揚智除了機上盒晶片業務，也積極發展ASIC設計服務版圖，陳嘉修透露，今年已有相關委託設計（NRE）業績逐步認列，預計明年下半年可能帶來量產收入。

陳嘉修也說，明年目標是ASIC設計服務與IP授權相關收入，占揚智整體業績比重可達一成。