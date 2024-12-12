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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

精聯法說會／新品助攻、大力開發海外市場 審慎樂觀看待明年成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

精聯（3652）12日舉行法說會，展望後市，精聯對本季營運樂觀看待，隨著明年工規行動電腦、穿戴型行動電腦等新產品推出，明年第2季開始貢獻營收，加上公司大力開發日本、拉丁美洲及東協市場，且貼牌業務持續貢獻下，精聯對明年營運抱持審慎樂觀態度。

精聯目前產品線涵蓋工規行動電腦、條碼掃描器、RFID解決方案、iOS解決方案及軟體解決方案，應用領域涵蓋零售管理、政府機構、醫療照護、物流運輸、臨場服務、餐旅娛樂、製造管理及倉儲管理，其中以零售及物流占業績比重較大。

為迎接明年成長，精聯目前已籌畫多款重點新品，如工規行動電腦、穿戴型行動電腦、指環型條碼掃描器、iOS Sled條碼掃描器等，鎖定倉儲、零售、物流等多領域需求，除硬體產品外，公司也開發軟體APP。

精聯規劃，重點新產品將於明年1月開始陸續上市，預計明年第2季開始貢獻營收，將逐步成為公司主力產品。

精聯累計今年前11個月營收達22億元、年增7.19%，為同期新高紀錄；展望後市，精聯對今年第4季營運樂觀看待。明年隨著新產品推出，公司在日本、拉丁美洲及東協市場成長，以及貼牌業務持續發酵下，精聯對明年營運抱持審慎樂觀態度。

精聯指出，明年重點開發日本、拉丁美洲及東協市場，為此，公司已在相關地區招募當地業務員，預期將帶動明年業績成長。此外，公司也布局貼牌產品業務，預計明年將拿到兩至三個產品，看好貼牌業務後續發展性。

另，精聯也切入智能自動化市場，主要代理Geek+硬體設備，如四向穿梭車、智能堆高機等，應用於自動倉儲系統，產品已陸續打入蝦皮、昇恆昌及知名半導體廠商。儘管因該業務成立不久，今年業績比重仍低，但精聯預期明年相關業務將大幅成長。

日本 東協 營收

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