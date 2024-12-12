楠梓電法說會／HPC 挹注轉型成效出爐 訂單能見度至2025年第2季

老牌PCB廠商楠梓電（2316）12日召開線上法說會，公司提到今年第4季訂單量較第3季改善，公司轉型初步成效出爐，明年訂單量看來已至第2季，明年營收目標優於今年且至少爭取雙位數以上成長。

楠梓電近年深耕多元應用並持續開拓高階產品應用，不盲目擴充而是將產能投注用於高階HDI應用優化生產。楠梓電提到，今年花較多時間與精力在客戶打樣獲得認可，預期2025年營收在AI相關高速運算、工業應用包含工業電腦都會看到成效。

楠梓電先前已提到，下半年有望優於上半年，轉投資的滬電泰國廠推進順利，終端應用觀察，NB與PC需求可望優於預期，AI PC發展可望帶動更多較高階HDI用板，AI加速卡應用持續拉升，預期第4季單季營收貢獻占比有機會拉升到10%的新高。

楠梓電統計今年第3季AI加速卡相關HPC營收比重已達13%，楠梓電提到，目標AI相關HPC營收占比在明年持續拉升，相關營收占比2025年估計達約18-19%。楠梓電近年持續優化生產結構，公司目標明年毛利率隨產品組合優化希望回到往年水準。

楠梓電統計，終端應用方面通訊占比46%，HPC約13%，MEMS約13%，工業電子9%，GPS也約8%，車用7%，醫療電子1%，其餘為其他應用。