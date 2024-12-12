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崇越揪供應鏈 進軍日本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）結合材料、設備、零組件等整合性方案，攜手電子與半導體封裝的材料製造商美商銦泰科技等六家企業，組成供應鏈平台，揮軍日本市場，搶食半導體商機。

崇越昨（11）日宣布與旗下子公司峻川商事聯合美商銦泰科技、千附、廣化、弘塑、鈺祥、敏盛等台灣與美半導體供應商，首度參加「2024日本國際半導體展」，於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）展示半導體國際供應鏈平台的整合實力。

崇越首席執行長陳德懿表示，台灣半導體產業在先進製程的推進獨步全球，造就台系優秀且完整的半導體供應鏈生態圈。透過崇越科技、峻川商事扮演供應鏈平台角色，協助台、美系廠打進日本半導體供應鏈。崇越也期待與日本在地廠商合作，九州有許多在成熟製程發展穩健的隱形冠軍企業，提供二手設備清洗、翻新服務等，也是崇越下個重點。

半導體 日本

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