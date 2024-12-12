京鼎泰國投資案 獲准
鴻海集團旗下設備廠京鼎（3413）泰國布局邁大步。泰國投資局昨（11）日宣布，核准京鼎在泰國的105億泰銖（約3.12億美元、近新台幣100億元）投資案。法人認為，京鼎泰國投資獲准，有助多元布局，降低地緣政治問題干擾。
京鼎指出，上述泰國投資案，為8月董事會通過追加泰國子公司資本支出預算案後的總金額，先前已公告。
因應新訂單需求及地緣政治議題，京鼎先前公告設立泰國廠，預定2025年下半年開出產能。
泰國投資局發表聲明指出，京鼎的泰國子公司UNIQUE Integrated科技公司，將在泰國設廠，生產、出口半導體業使用的高精密機械零組件與設備。根據聲明，UNIQUE Integrated的工廠將生產防護產品、腔室、高純度閥件以及次總成模組。
泰國投資局表示，UNIQUE Integrated的工廠將聘用超過1,400名符合資格的泰國勞工。
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